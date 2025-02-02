Вашингтон, 2 февраля, 2025, 08:28 — ИА Регнум. Украина неспособна выторговать себе хорошие условия сделки после переговоров о прекращении конфликта. Такое мнение в эфире YouTube-канала высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Telegram/Zelenskiy / Official

«Нам следует понять, что нет такого варианта решения, как «хорошая сделка» для Украины <…>. Сейчас вопрос заключается в том, насколько плохо всё будет», — подчеркнул Дэвис.

По словам подполковника, для Киева возможны два варианта. Принимая во внимание провалы Вооружённых сил Украины на фронте, президенту США Дональду Трампу придётся быстро заключить «ужасную сделку» для киевского режима. В случае промедления это приведёт лишь к ещё более сильному ухудшению ситуации для Украины.

«Вот в чём загвоздка: если он этого не сделает, если продолжит откладывать и настаивать на более приемлемых для Украины условиях, тогда ужасная сделка превратится в катастрофическую для Украины», — заключил Дэвис.

Как сообщало ИА Регнум, 19 января Трамп подтвердил, что после вступления в должность президента он твёрдо намерен добиться прекращения конфликта на Украине. По его мнению, это нужно для предотвращения третьей мировой войны. 22 января американский лидер поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней.

Келлог заявил, что Трамп планирует предоставить Москве и Киеву рычаги для переговоров по урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что американский лидер знает, где надавить, и отлично заключает сделки.

31 января глава Белого дома в очередной раз заверил журналистов, что намерен поговорить с президентом России Владимиром Путиным о завершении конфликта. Он обмолвился, что уже ведёт «очень серьёзное» обсуждение с Москвой по этому вопросу. Каких-то подробностей Трамп не озвучил.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 31 января заявил, что разговор лидеров России и США пока не состоялся. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, на сегодня продвижения с организацией контакта президентов двух стран не прослеживается.

Российский лидер 20 января подчеркнул, что РФ готова к переговорам, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие. 28 января Путин заявил, что участвовать в переговорах по Украине может кто угодно, однако из-за своей нелегитимности глава киевского режима Владимир Зеленский не может подписывать никаких договорённостей.

Президент РФ подчеркнул, что одним из условий для переговоров должно быть заявление Киева об отказе от планов вступить в НАТО. К тому же Украина должна будет признать территориальные реалии и вывести войска с территории вернувшихся в состав РФ в 2022 году регионов.