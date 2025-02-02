Рабочий посёлок Маркова, Иркутская область, 2 февраля, 2025, 08:07 — ИА Регнум. В Иркутской области тела женщины и её ребёнка обнаружили спасатели при разборе завалов сгоревшего частного дома в микрорайоне Ново-Иркутский в рабочем посёлке Маркова. Возбуждено уголовное дело, сообщили в прокуратуре по региону.

Прокуратура Иркутской области Сгоревший дом

Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Установлено, что погибшей женщине был 51 год, а её сыну — десять лет. Сообщение о пожаре поступило ночью 2 февраля.

«В тушении огня на площади 150 кв. м были задействованы 22 пожарных и семь единиц техники. С родственниками погибших работает психолог», — добавили в МЧС РФ.

Причина пожара в доме устанавливается.

Как сообщало ИА Регнум, четыре человека погибли в результате пожара в деревянном доме в городе Свободном Амурской области. Пожар на площади 56 кв. м потушили 12 специалистов и четыре единицы техники.

25 января при пожаре в частном доме в Новосибирске погибли девочка и две женщины, в ожоговый центр в тяжёлом состоянии доставили хозяина дома.

19 января двое взрослых, трёхлетние девочка и мальчик погибли во время пожара в квартире в девятиэтажного дома в Ярославле. Возгорание произошло вечером в квартире на первом этаже.