Вашингтон, 2 февраля, 2025, 07:57 — ИА Регнум. Российский нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Виннипег Джетс» забросил 877-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Michael Miller Александр Овечкин

Однако по итогам встречи победу одержала команда соперников (5:4). Автором решающей шайбы в овертайме стал игрок «Виннипег» Джош Моррисси.

Овечкин во время игры отличился на 53-й минуте. Российский хоккеист забил во втором матче подряд. До повторения рекорда канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ ему осталось забить 17 голов.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2024 года комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн отмечал, что Уэйн Гретцки станет сопровождать Александра Овечкина, чтобы тот смог побить его рекорд. Беттмэн уточнил, что канадец будет рядом с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» на льду с того момента, когда тот забьёт 890-ю шайбу.

Канадский сайт Sportsnet 2 января привёл свой рейтинг лучших хоккеистов XXI века. На первом месте этого списка оказался канадский нападающий клуба «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, на втором — Александр Овечкин. Замкнул тройку лучших канадский хоккеист Коннор Макдэвид из клуба «Эдмонтон Ойлерз».