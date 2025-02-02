МО: Киев пытается скрыть зверства в Русском Поречном — 1074-й день СВО
Провокация Вооруженных сил Украины (ВСУ) с ракетным ударом по интернату в городе Суджа 1 февраля нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, совершённых в населенном пункте Русское Поречное Курской области, заявили в Минобороны. В оборонном ведомстве также подчеркнули, что пуск ракет противник осуществил из Сумской области, он был зафиксирован российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). О том, что достоверной информации о числе пострадавших в результате пока нет, заявил в Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн. Он также подчеркнул, что удар ракетами по интернату — преступление, у которого нет прощения и нет сроков давности. Таким известием ознаменован новый, 1074-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.
По словам председателя комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова, ВС РФ уже уничтожали американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) в районе Суджи, а удар по интернату в Судже, где находились мирные русские люди, ВСУ произвели, воспользовавшись непогодой: стоял туман и шёл дождь.
Детали массового убийства мирных жителей украинскими боевиками в селе Русское Поречное Курской области раскрыл на днях Следственный комитет России. Следователи установили причастность не менее пяти военнослужащих ВСУ к этим преступлениям, одного из них удалось взять в плен.
На допросе пленный Евгений Фабрисенко признал свою вину и подробно рассказал, как он и его сослуживцы из украинской 92-й отдельной штурмовой бригады издевались над беззащитными людьми, грабили их, убивали мужчин и насиловали женщин, которых потом также убивали. Чтобы «отметить» содеянное, украинские военнослужащие пили водку и употребляли наркотики.
Тем временем Вооруженные силы России продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Только за сутки 1 февраля враг потерял более 155 военнослужащих, а всего с 6 августа 2024 года на курском направлении потери Киева превысили 55 тысяч боевиков.
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