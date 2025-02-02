Провокация Вооруженных сил Украины (ВСУ) с ракетным ударом по интернату в городе Суджа 1 февраля нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, совершённых в населенном пункте Русское Поречное Курской области, заявили в Минобороны. В оборонном ведомстве также подчеркнули, что пуск ракет противник осуществил из Сумской области, он был зафиксирован российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). О том, что достоверной информации о числе пострадавших в результате пока нет, заявил в Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн. Он также подчеркнул, что удар ракетами по интернату — преступление, у которого нет прощения и нет сроков давности. Таким известием ознаменован новый, 1074-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Суджа

По словам председателя комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова, ВС РФ уже уничтожали американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) в районе Суджи, а удар по интернату в Судже, где находились мирные русские люди, ВСУ произвели, воспользовавшись непогодой: стоял туман и шёл дождь.

Детали массового убийства мирных жителей украинскими боевиками в селе Русское Поречное Курской области раскрыл на днях Следственный комитет России. Следователи установили причастность не менее пяти военнослужащих ВСУ к этим преступлениям, одного из них удалось взять в плен.

На допросе пленный Евгений Фабрисенко признал свою вину и подробно рассказал, как он и его сослуживцы из украинской 92-й отдельной штурмовой бригады издевались над беззащитными людьми, грабили их, убивали мужчин и насиловали женщин, которых потом также убивали. Чтобы «отметить» содеянное, украинские военнослужащие пили водку и употребляли наркотики.

Тем временем Вооруженные силы России продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Только за сутки 1 февраля враг потерял более 155 военнослужащих, а всего с 6 августа 2024 года на курском направлении потери Киева превысили 55 тысяч боевиков.

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