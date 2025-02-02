Пекин, 2 февраля, 2025, 07:29 — ИА Регнум. Китай обратится с исковым заявлением во Всемирную торговую организацию (ВТО) в ответ на введённые США пошлины. Кроме того, Пекин примет соответствующие контрмеры, сообщило министерство коммерции КНР.

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Подчеркивается, что односторонние действия США нарушают правила ВТО и не способствуют решению внутренних проблем, а также ухудшают торгово-экономические отношения между странами.

«В ответ на ошибочные действия со стороны США Китай подаст иск в ВТО и примет соответствующие контрмеры для решительной защиты своих прав и интересов», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, Пекин призвал Вашингтон исправить ошибочные действия, подходить к решению проблем с учётом принципа равенства, взаимной выгоды и уважения, вести откровенный диалог и укреплять сотрудничество.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин для Мексики, Канады и Китая. Пока тарифы на товары из Мексики и Канады определили в размере 25%, на товары из Китая — 10%. Однако их размер может быть повышен.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава в ответ на действия Вашингтона введёт импортные пошлины в размере 25% на американские товары на общую сумму 155 млрд долларов. Введение пошлин затруднят доступ к поставкам жизненно важных товаров для безопасности США, таких как никель, калий, уран, сталь и алюминий, пояснил он. По словам Трюдо, решение администрации Белого дома ввести импортные пошлины на товары из Канады будет иметь реальные последствия для самих американцев.