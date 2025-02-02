Казань, 2 февраля, 2025, 07:26 — ИА Регнум. Приговоренный к пожизненному заключению за убийство девяти человек в гимназии Казани в мае 2021 года Ильназ Галявиев при подготовке нападения планировал, что его самодельное взрывное устройство полностью разрушит школу. Такая информация зафиксирована в постановлении суда, имеющемся в распоряжении «РИА Новости».

Ильназ Галявиев перед совершением массового убийства

По признанию преступника, он надеялся, что изготовил мощное взрывное устройство, взрыв которого приведет к большим разрушениям стен, перекрытий, окон гимназии, вплоть до полного разрушения здания.

Как сообщало ИА Регнум, вооружённый преступник ворвался в гимназию № 175 и открыл огонь. Погибли девять человек, в том числе семь детей. Ещё более 20 человек пострадали. Потерпевшими в результате его действий признали более 600 человек, в том числе малолетних.

Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев, который несколько лет назад окончил эту школу. Следствие установило, что злоумышленник подражал неформальным представителям одной из деструктивных субкультур. Вину он полностью признал, раскаялся в содеянном и попросил прощения у потерпевших.

13 апреля 2023 года Верховный суд Татарстана признал Галявиева виновным по пяти статьям УК РФ и приговорил его к пожизненному заключению.

Адвокат Галявиева подал апелляцию, однако стороне защиты не удалось оспорить приговор. В августе 2023 года Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе решение Верховного суда Татарстана.

Наказание Галявиев отбывает в исправительной колонии № 6 («Чёрный дельфин») в Соль-Илецке Оренбургской области.

Более 23 млн рублей взыщут с Галявиева за убийство девяти человек. Приставы получили 11 исполнительных производств. Уточняется, что Галявиеву придётся заплатить 20 млн 123 тыс. рублей за моральный вред, 1 млн 638 тыс. рублей исполнительских сборов, а также 1 млн 409 тыс. рублей других взысканий имущественного характера.