Москва, 2 февраля, 2025, 07:19 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) за ночь 2 февраля уничтожили пять беспилотников ВСУ над тремя регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Три вражеских дрона были сбиты в небе над Курской областью. Ещё по одному украинскому беспилотнику ликвидировали над Белгородской и Брянской областями.

Как сообщало ИА Регнум, силами противовоздушной обороны ночью 1 февраля в российских регионах были уничтожены девять дронов ВСУ, а также ликвидирован безэкипажный катер.

Украинские формирования 1 февраля совершили очередное военное преступление — ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату для престарелых в городе Суджа Курской области.

На Украине атака беспилотника привела к масштабному возгоранию на складах в центре Харькова.