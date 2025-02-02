Красноярск, 2 февраля, 2025, 07:05 — ИА Регнум. Прокуратура организовала проверку в связи с гибелью трехмесячного ребёнка в селе Красная Сопка Красноярского края. Тело сына ранним утром обнаружила в кроватке его мать. Следов насильственной смерти не установлено, сообщили в Назаровской межрайонной прокуратуре.

Прокуратура Красноярского края Кровать умершего младенца

В ходе процессуальной проверки установлена предварительная причина смерти — «механическая асфиксия рвотными массами», прокомментировал прокурор Владислав Беспалов.

По словам матери, младенец находился на грудном вскармливании, никаких заболеваний ранее диагностировано не было, на учёте у педиатра не состоял.

По информации прокуратуры, трагедия случилась в семье, где несколько месяцев назад скончались от отравления четверо детей. Беременная мать и отец выжили. В ноябре у них родился здоровый ребёнок.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября 2024 года родителей с четырьмя детьми шести, 11,12 и 13 лет доставили в больницу с признаками сильного отравления неизвестным веществом. Несмотря на усилия врачей, детей спасти не удалось. Родителей выписали. Похороны четверых детей прошли 30 сентября.

Судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что смерть детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия. Следователи уточнили, что причиной гибели несовершеннолетних является попадание яда через еду и игрушки в организм.

Отец погибших детей признал свою вину. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).