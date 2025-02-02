Вашингтон, 2 февраля, 2025, 06:59 — ИА Регнум. Пилот пассажирского самолёта Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines мог пытаться предотвратить столкновение с военным вертолётом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. Об этом 1 февраля сообщила газета New York Post.

(сс) LoadedAaron Самолёт авиакомпании American Airlines

«Пилот пассажирского самолёта, которые врезался в военный вертолёт и упал в реку Потомак, вероятно, попытался в последний момент избежать столкновения… Однако манёвр был выполнен в последнюю секунду, слишком поздно», — написали в статье со ссылкой на Национальный совет безопасности на транспорте.

По информации бортового самописца, в момент столкновения самолёт находился на высоте 99 метров, непосредственно перед крушением борт незначительно поменял угол наклона. При этом диспетчеры на вышке оценивали высоту самолёта на уровне около 61 метра.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января самолёт Bombardier CRJ700, на борту которого находились 64 человека, и вертолёт Black Hawk с тремя военными столкнулись в небе над Вашингтоном. Все погибли.

Посольство РФ в США 1 февраля официально подтвердило гибель россиян в авиакатастрофе над Вашингтоном. В числе жертв — Евгения Шишкова, Вадим Наумов и бывший фигурист Александр Кирсанов, выступавший ранее в танцах на льду.

Врезавшийся в пассажирский лайнер в Вашингтоне военный вертолёт летел значительно выше допустимого, заявил 31 января президент США Дональд Трамп. Он отметил, что это могло стать причиной катастрофы.