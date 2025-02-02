Харьков, Украина, 2 февраля, 2025, 06:38 — ИА Регнум. Атака беспилотника привела к масштабному возгоранию на складах в центре Харькова. Об этом 2 февраля сообщило издание «Общественное Харьков».

Иван Шилов ИА Регнум Харьков

«Пожар площадью около 2 тыс. кв. м вспыхнул в центре Харькова после попадания российского ударного беспилотника», — указали журналисты.

На складах и производственных помещениях загорелись текстильные изделия и сырьё из полиэфира.

В Харьковской области около полуночи 1 февраля объявили воздушную тревогу.

Как передавало ИА Регнум, в конце октября 2024 года часть Харькова осталась без энергоснабжения после серии взрывов. По данным издания «Страна. ua», взрывы гремели в Салтовском районе города. Кроме того, о детонации в Харькове сообщил мэр Игорь Терехов.

На Украине на фоне воздушной тревоги в ночь на 1 февраля 2025 года произошёл мощный взрыв в Одессе, которым был разбит элитный отель «Бристоль». Повреждения получили четыре этажа здания. Также обрушился потолок. По данным военкора Евгения Лисицына, в «Бристоле» жили иностранные наёмники, в том числе военные британского спецназа SAS.