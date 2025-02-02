Вашингтон, 2 февраля, 2025, 06:26 — ИА Регнум. Ведомство по повышению эффективности правительства США (DOGE), которым руководит миллиардер Илон Маск, выявило, что ранее министерство финансов одобряло перечисление платежей мошенническим организациям и террористическим группировкам. Об этом Маск написал на своей странице в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

По заключению сотрудников DOGE, ответственным за утверждение платежей в минфине США была дана инструкция всегда одобрять платежи, даже в том случае, если они были адресованы известным мошенническим и террористическим группировкам

Маск уточнил, что за время работы, финансовое ведомство «никогда не отклоняли платежи».

Как сообщало ИА Регнум, высокопоставленный чиновник минфина США Дэвид Лебрик покидает свой пост после конфликта с представителями команды Илона Маска из-за доступа к конфиденциальным платёжным системам.

С 20 января Маск является главой департамента эффективности правительства. Название нового министерства является отсылкой к Dogecoin (DOGE) — криптовалюте, сторонником которой является бизнесмен. Сам Маск назвал своё назначение «угрозой для бюрократии» и заверил, будет вести таблицу, где будут опубликованы «лидеры по самым безумно глупым тратам» средств американских налогоплательщиков.