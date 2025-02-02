Мехико, 2 февраля, 2025, 06:08 — ИА Регнум. Мексиканский президент Клаудия Шейнбаум после введения пошлин США поручила министру экономики Марсело Эбрарду принять меры для защиты интересов страны.

ИА Регнум Клаудиа Шейнбаум, Мексика, криминал

«Я поручила министру экономики реализовать план Б, включающий тарифные и нетарифные меры в защиту интересов Мексики», — написала Шейнбаум в социальной сети Х.

Она отвергла заявления Белого дома о связях правительства Мексики с преступными организациями и осудила возможное вторжение.

«Если где-то и существует такой альянс, то на оружейных складах в США, которые продают этим преступным группировкам мощное оружие», — указала президент.

Шейнбаум предложила США начать борьбу с наркоторговлей и отмыванием доходов у себя дома, а также начать профилактические кампании и работу с молодёжью. Она подчеркнула, что проблема наркотиков в США не решается.

«Если США хотят бороться с преступными группировками, мы должны работать вместе на основе общих принципов ответственности, доверия, и, самое главное, уважения суверенитета, который не подлежит обсуждению», — подчеркнула Шейнбаум.

Мексика не стремится к конфликту, заверила мексиканский лидер. Власти выступают за сотрудничество между соседними государствами.

Как сообщало ИА Регнум, специальная операция США по ликвидации картелей в Мексике завершится таким же провалом, как операция в Сомали в 1990-х, заявил в отставной американский разведчик Скотт Риттер. Он считает, «всё, что мы получим, это мёртвые американцы».

Глава департамента эффективности правительства США Илон Маск заявил, что справиться с мексиканскими картелями можно только за счёт проведения спецоперации на территории Мексики.

22 января президент США Дональд Трамп своим указом приостановил незаконный въезд иностранцев через южную границу США. Пентагон также заявил об отправке на границу с Мексикой 1,5 тыс. военных. Кроме того, Трамп подписал указ, которым наделил наркокартели статусом террористических организаций.

США ввели импортные пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая. Размер пошлин на товары из Мексики и Канады составит 25%, на товары из Китая — 10%.