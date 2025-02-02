Вашингтон, 2 февраля, 2025, 05:46 — ИА Регнум. Союзники не объяснили причину необходимости отправки миротворцев на Украину после завершения конфликта. Об этом глава киевского режима Владимиру Зеленскому заявил в интервью американскому агентству Associated Press.

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«Представьте, есть [миротворческий] контингент. Вопрос в том, кто главный? Что они будут делать, если будут российские удары? Ракеты, высадка, атака с моря, пересечение сухопутной границы, наступление. Что они будут делать? Каковы их мандаты?» — поинтересовался Зеленский.

На просьбу журналиста прокомментировать идею президента Франции Эммануэля Макрона насчёт размещения миротворцев на Украине он ответил неопределённо. По словам главы киевского режима, стороны всё ещё находятся в процессе диалога.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января издание Politico информировало, что Франция и Британия начали планировать отправку своих военных на Украину в качестве миротворцев на случай прекращения боевых действий. Политики якобы уже приступили к обсуждению создания сил численностью до 50 тыс. военных из пяти или шести западных стран. По задумке, они встанут на охрану «демаркационной линии» между украинской и российской армиями в случае остановки боевых действий. Отмечалось, что во время визита в Киев премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о «полноценной роли» его страны в любых потенциальных миротворческих силах для Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон говорил о том, что Европа должна «создать гарантии безопасности» для Украины.

Германия, Британия и ряд других европейских стран не могут прийти к единому мнению о том, нужно ли отправлять своих миротворцев на Украину. Часть лидеров выражают несогласие с идеей отправки «миротворческой» миссии после урегулирования конфликта, сообщила газета The Times. Ожидается, что британский премьер Кир Стармер обсудит эту инициативу с европейскими лидерами и генсекретарём НАТО Марком Рютте на встрече в Брюсселе 10 февраля.

Любой прибывший на территорию Украины контингент без согласия и разрешения на то России станет законной целью для ВС РФ, предупредил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что вопрос о размещении на территории Украины западных военных может обсуждаться только в ходе переговоров. По его словам, Россия пытается добиться полноценного мира, а не временного перемирия, а для этого украинская сторона должна будет выполнить все обозначенные условия.