Москва, 2 февраля, 2025, 05:29 — ИА Регнум. Явление Ла-Нинья, связанное с понижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана и влияющее на погоду на всей планете, можно наблюдать на данный момент. Оно является холодным аналогом Эль-Ниньо. По предварительному прогнозу, оно будет непродолжительным и перейдет в нейтральную фазу уже в апреле. Подробности «РИА Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Иван Шилов ИА REGNUM Погода

«Сейчас наблюдается Ла-Нинья, не интенсивное, оно продлится где-то до марта. В марте–апреле начнёт переходить в нейтральную фазу. То есть не очень продолжительное и не интенсивное Ла-Нинья», — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что возвращение Эль-Ниньо в 2025 году пока не прогнозируется, но такой сценарий не исключён.

Как пояснил глава Гидромета, если Ла-Нинья длительное и интенсивное, значит, происходит сток тепла из атмосферы в экваториальный океан. Если оно непродолжительное, то это фактор не очень индикативный, поэтому строить предположения пока рано, добавил Роман Вильфанд.

Метеоролог также указал, что при смене фаз океанских течений тепло из атмосферы уходит в океан при Ла-Нинья и поступает из океана в атмосферу при Эль-Ниньо, вызывая аномальное повышение температуры воды в экваториальной части Тихого океана.

Последний раз Эль-Ниньо длилось с мая 2023 года по апрель 2024-го, после чего перешло в нейтральную фазу, но его последствия продолжали влиять на глобальные температуры — 2024 год стал самым жарким на Земле, побив рекорд предыдущего года.

Как сообщало ИА Регнум, к следующим выходным, 8–9 февраля, ночная температура в Москве может опуститься до минус 12 градусов. Снег пойдёт 6 и 7 февраля. Ожидается, что выпадет 2–3 см.

Роман Вильфанд рассказал, что январь 2025 года может стать вторым в списке тёплых вторых месяцев зимы за всю историю метеорологических наблюдений в Москве.

Погодные аномалии наносят серьёзный урон инфраструктуре, а в зоне вечной мерзлоты таяние грунтов может привести к экологическим катастрофам, поскольку трубопроводы для нефти и газа проектировались под местные условия, отмечала ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Мария Орлова.