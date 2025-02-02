Калуга, 2 февраля, 2025, 05:10 — ИА Регнум. В Калужской области 1 февраля состоялись похороны двух сотрудников ГКУ КО «Куйбышевское лесничество» замдиректора Алексея Агеева и водителя Геннадия Богачёва, убитых ранее судимым лесорубом. Об этом сообщил замглавы Куйбышевского района Сергей Беляй.

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«Похороны прошли. Проводили их в последний путь. Всё прошло хорошо… Проводили со всеми почестями. Отпевание было в храмах — одного и второго», — уточнил он «РИА Новости».

На похоронах, по его словам, присутствовало много людей: родные и близкие погибших, односельчане, коллеги, представители власти.

Богачёва похоронили в селе Закрутое, Агеева — в посёлке Бетлица. Третьего погибшего — лесника Виктора Чугунова проводили в последний путь в пятницу, 31 января, заключил Беляй.

Как сообщало ИА Регнум, по данным следствия, утром 29 января пятеро сотрудников Куйбышевского лесничества (четверо мужчин и одна женщина) прибыли по месту жительства 64-летнего мужчины для проверки информации о незаконной рубке лесных насаждений. Предположительно, возле дома подозреваемый открыл огонь из пистолета ТТ. Погибли трое мужчин. Двух других сотрудников лесничества, в том числе женщину, злоумышленник увёл к себе домой, а затем надел на них наручники. После этого он отогнал от дома служебный автомобиль и поджёг его. В салоне машины обнаружили обгоревшее тело одного из сотрудников лесничества. К месту происшествия прибыли сотрудники полиции и МЧС. Мужчина свёл счёты с жизнью. Удерживаемых им сотрудников лесничества освободили. Их госпитализировали, оказали им необходимую медпомощь и отпустили домой.

После убийства лесничих под Калугой следственные органы возбудили четыре уголовных дела.