Вашингтон, 2 февраля, 2025, 04:39 — ИА Регнум. Спасатели 1 феврали достали из реки Потомак в Вашингтоне, в которую после столкновения рухнули самолёт и вертолёт, тело неизвестного мужчины. Об этом написал журнал Newsweek.

Иван Шилов ИА Регнум МИД России сообщил о трёх погибших россиянах в авиакатастрофе в Вашингтоне

По информации издания, спасатели в ходе поисков обломков самолёта в районе моста Вудро Вильсона обнаружили тело мужчины. Полиция заявила, что его смерть не связана с авиакатастрофой. Ведётся расследование по данному факту.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт Bombardier CRJ700, на борту которого находились 64 человека, и вертолёт Black Hawk с тремя военными 29 января столкнулись в небе над Вашингтоном. Все, кто были на судах, — погибли.

Военный вертолёт «Чёрный ястреб» принадлежал авиационной бригаде. Борт использовали как «такси» для вип-персон, на момент авиакатастрофы вертолёт совершал тренировочный полёт.

Ранее на озере Сегозеро в Карелии обнаружили тело пропавшего рыбака, его поиски велись с конца октября. Речь идёт о 37-летнем офицере-разведчике из Ленинградской области Андрее Ткаченко, который служил в Сирии и принимал участие в специальной военной операции.