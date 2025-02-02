Дублин, 2 февраля, 2025, 04:35 — ИА Регнум. Украина проиграла военный конфликт, для всех это очевидно. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Пока коррумпированные командиры (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского продолжают требовать от простых украинцев пожертвовать собой, сейчас всем очевидно, что конфликт проигран», — написал он в соцсети Х.

Боуз добавил, что территорию Украины уже покинули сотни тысяч граждан.

Как сообщало ИА Регнум, проигрыш Украины в конфликте с Россией будет стоить НАТО триллионы долларов, заявил 23 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. Он призвал союзников увеличить военную поддержку Украины, чтобы не допустить завершения боевых действий на условиях России.

Вооружённые силы России победят в украинском конфликте с помощью инновационных решений, написал 7 января американский журнал The National Interest. Автор статьи обратил внимание на используемые российскими военными «танки-мангалы». Именно такого рода решения говорят о нестандартном подходе ВС РФ к вопросу о борьбе с беспилотниками.