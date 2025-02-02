Суджа, Курская область, 2 февраля, 2025, 04:21 — ИА Регнум. Украинские военные целенаправленным ракетным ударом по интернату для престарелых в городе Суджа Курской области совершили очередное преступление, которое призвано отвлечь внимание мировой общественности от зверств киевского режима в Русском Поречном. Об этом сообщили в Минобороны России.

Defense.gov Ракетный удар

Пуск ракет ВСУ из Сумской области зафиксировали 1 февраля российские средства противовоздушной обороны.

«Данная провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в населённом пункте Русское Поречное Курской области», — подчеркнули в ведомстве.

Киевский режим, отметили в Минобороны, в очередной раз продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность, ударив по гражданскому объекту.

Как сообщало ИА Регнум, зверства ВСУ в курском селе Русское Поречное должны получить международную огласку, призвала 1 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, на обнародованные сведения должны обратить внимание международные правозащитные институты. Истинная природа киевского режима наиболее отчетливо проявилась именно в Русском Поречном. Название села стало одним из факторов для нападения ВСУ, заявила дипломат.

Тела убитых украинскими боевиками мирных жителей обнаружили в Русском Поречном после того, как 17 января российские военные подразделения группировки войск «Север» освободили населённый пункт. Мария Захарова рассказала, что в освобождённом селе обнаружили обустроенные украинскими военными камеры пыток в подвалах жилых домов. Действия ВСУ она назвала людоедской акцией.

СК РФ установил причастность пятерых военнослужащих 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ к убийству 22 мирных жителей Русского Поречного в период с 28 сентября по 24 ноября 2024 года.