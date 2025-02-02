Одесса, Украина, 2 февраля, 2025, 04:27 — ИА Регнум. В возрасте 85 лет ушёл из жизни писатель-сатирик, бывший капитан сборной команды КВН из Одессы Валерий Хаит. Об этом сообщила Всемирная организация одесситов, в которой он был вице-президентом.

Валерий Хаит

Причина смерти юмориста не указана. Скончался Хаит 1 февраля.

Хаит родился в Винницкой области Украинской ССР. Получил образование в Одесском инженерно-строительном институте. Несколько лет был капитаном сборной команды КВН «Одесские трубочисты», которая стала чемпионом Всесоюзного конкурса в 1967 году.

Кроме того, Хаит был художественным руководителем команд-победителей КВН из Одессы: «Деловые люди» (1972 год) и «Одесские джентльмены» (1987 год).

В 1988 году он основал «Клуб одесских джентльменов».

Сатирик был автором стихов и прозы, а также работал редактором одесского юмористического журнала «Фонтан». В 2006 году он стал лауреатом премии «Золотой Остап» в номинации «Самое смешное печатное издание».

У Валерия Хаита было два сына: Ростислав — актёр и один из создателей «Квартета И», и Евгений — актёр программы «Джентльмен-шоу» и сценарист шоу «Голые и смешные». Он умер внезапно год назад от остановки сердца. Евгению Хаиту было 58 лет.