Ташкент, 2 февраля, 2025, 03:32 — ИА Регнум. Сфабрикованное видео, содержащее оскорбительные высказывания в адрес узбекской нации, было создано с целью посеять рознь между народами России и Узбекистана. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Ахрор Бурханов.

ФСБ РФ Николай Кочмарик

Как пояснил Бурханов, в ходе тщательной проверки и расследования установлено, что этот видеоматериал является «провокационным и сфабрикован деструктивными силами», которые сильно желают внести раздор между Москвой и Ташкентом.

Дипломат уточнил, что МИД Узбекистана связался незамедлительно с российскими коллегами по дипломатическим каналам после появления в Сети провокационного видео.

«Российская сторона тут же подчеркнула, что подобные оскорбительные заявления, независимо от того, кто их сделал, вызывают глубокое сожаление», — добавил Ахрор Бурханов.

Он подчеркнул, что негативные высказывания в адрес жителей Узбекистана, независимо от их национальной принадлежности, являются абсолютно неприемлемыми.

Как передавало ИА Регнум, украинец, выдавший себя за русского националиста, записал видеоролик с оскорблениями в адрес узбеков. По данным спецслужбы, Николай Кочмарик из Николаевской области «высказался в национал-шовинистической манере» о представителях узбекской нации в Сети.

Президент Владимир Путин отметил, что Россию пытаются расколоть извне, используя в том числе изощрённые технологии. Российским спецслужбам и правоохранительным органам необходимо твёрдо действовать, чтобы защитить конституцию государства.

Путин также поручил принимать своевременные меры по защите межнационального и межрелигиозного согласия. Для раскола используют ложь, провокации, распространение агрессивных настроений с помощью психотехник.