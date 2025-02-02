Вашингтон, 2 февраля, 2025, 03:41 — ИА Регнум. Размер импортных пошлин США против товаров из Канады, Мексики и Китая может быть повышен. Об этом со ссылкой на указ главы Белого дома Дональда Трампа сообщил 1 февраля телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Указ

«Пошлины могут быть увеличены в любое время, если какая-либо из этих стран примет ответные меры на директиву президента», — информировали журналисты.

Пока пошлины на товары из Мексики и Канады определили в размере 25%, на товары из Китая — 10%.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин для Мексики, Канады и Китая. Телеканал CNN отметил, что эти меры отменяют практически беспошлинную торговлю между тремя странами, существовавшую на протяжении нескольких лет.

Экс-сотрудник отдела политического планирования Госдепартамента США Эдвард Фишмен уверен, что ввод пошлин приведёт к потере позиций Соединённых Штатов в экономической войне с Китаем, так как другие страны предпочтут торговать с китайцами на более выгодных условиях.

Трамп 31 января пообещал ввести импортные пошлины против товаров из Евросоюза из-за ужасного отношения к США. В качестве примера он привёл отсутствие спроса европейцев на американские автомобили, сельхозпродукцию и другие товары.

Странам БРИКС грозят пошлины в размере 100% при попытке создать альтернативу американскому доллару в мировой торговле, предупредил 30 января Трамп. По его словам, страны — члены объединения не оставили Вашингтону выбора.