Вашингтон, 2 февраля, 2025, 03:14 — ИА Регнум. Засекреченное ранее имя третьего погибшего члена экипажа военного вертолёта Black Hawk, столкнувшегося в Вашингтоне с пассажирским самолётом Bombardier CRJ700, назвали в Пентагоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Капитан Ребекка М. Лобах из Дарема, Северная Каролина, служила офицером авиации в регулярной армии с июля 2019 года по январь 2025 года», — уточнили в министерстве обороны США.

Лобах отмечена медалями «За заслуги перед армией», «За достижения в армии», «За службу в национальной обороне», при этом у неё не было опыта развертываний в боевых условиях.

Как передавало ИА Регнум, 29 января самолёт Bombardier CRJ700, на борту которого находились 64 человека, и вертолёт Black Hawk с тремя военными столкнулись в небе над Вашингтоном. Никто не выжил.

Бывший пилот Black Hawk Дэрин Гоб объяснил катастрофу в США малым составом экипажа, добавив, что пилоты могли не увидеть пассажирский лайнер. По его словам, для безопасного полёта четыре человека должны были управлять вертолётом Black Hawk, а не три.

Останки двух из трёх членов экипажа военного вертолёта, врезавшегося в пассажирский самолёт в Вашингтоне, извлекли 1 февраля спасатели. Речь идёт о 38-летнем старшине Эндрю Ивсе и военном, имя которого засекретили по просьбе членов семьи. Третьим погибшим был 28-летний штаб-сержант Райан Остин О’Хара.

Военный вертолёт «Чёрный ястреб», который столкнулся с пассажирским самолётом авиакомпании American Airlines в небе над Вашингтоном, принадлежал авиационной бригаде. Борт использовали как «такси» для вип-персон, сообщила американская газета The Wall Street Journal. На момент авиакатастрофы вертолёт совершал тренировочный полёт.