Москва, 2 февраля, 2025, 02:57 — ИА Регнум. Российские врачи-онкологи начали применять перспективный метод лечения рака — пересадку органов. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко 1 февраля в ходе награждения номинантов IX Всероссийской премии «Будем жить!».

Михаил Мурашко

По словам главы Минздрава, в одном из федеральных центров ведомства инновационная методика уже внедрена и в 2025 году планируется увеличение таких хирургических вмешательств.

Мурашко подчеркнул, что подход с трансплантацией органов у пациентов с онкологическими заболеваниями является перспективным и только начинает применяться в мировой практике. Он даёт возможность спасти жизнь пациентам с некоторыми злокачественными новообразованиями, включая поражение печени.

Также министр отметил, что в России активно разрабатываются и внедряются новые биомедицинские клеточные продукты и иммунобиологические препараты. Продолжаются клинические испытания новых лекарств, а также создаются инновационные методы терапии.

Михаил Мурашко добавил, что первые результаты ожидаются уже в этом году.

Как сообщало ИА Регнум, год назад президент Владимир Путин заявил, что Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака — препаратов против онкологических заболеваний и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. Глава государства добавил, что рассчитывает на скорое использование этих средств как методов индивидуальной терапии.

Путин отметил, что в онкологическом институте имени Герцена, который является одним из флагманов в борьбе с раком, начнутся широкие клинические исследования отечественных онковакцин.

Уровень выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях вырос до 61%, одногодичная летальность больных снизилась на 22%, пятилетняя выживаемость выросла более чем на 10%, сказал глава Минздрава.