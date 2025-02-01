Киев, 2 февраля, 2025, 02:52 — ИА Регнум. Рекламный ролик «Медузы» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом, организация, признанная в РФ нежелательной) вызвал негодование украинской активистки Виктории Фешак за сцены похорон и военных действий. МИД Украины раскритиковал издание за «эксплуатацию украинских страданий».

Сергей Корсун ИА Регнум Кладбище солдат ВСУ

Видео попало в поле зрения активистки перед сеансом в берлинском кинотеатре. По данным «Детектор медиа», ролик разработало немецкое агентство Lure.

«Использовать нашу трагедию, чтобы вызвать сочувствие к россиянам, — абсолютный позор», — прокомментировали в МИД Украины.

Немедленно удалить весь рекламный контент призвал спикер ведомства Георгий Тихий. В министерстве потребовали принести извинения украинцам.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года деятельность «Медузы» признали нежелательной в России. В Генпрокуратуре пояснили, что деятельность издания представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.