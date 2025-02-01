Киев, 2 февраля, 2025, 02:32 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ждёт встречи с президентом США Дональдом Трампом, после которой можно будет рассчитывать на начало мирных переговоров по конфликту на Украине с участием России. Об этом он заявил американскому агентству Associated Press.

Сергей Корсун ИА Регнум Зеленский Трамп

По словам Зеленского, общего видения быстрого окончания войны хочет вся Европа. И поэтому как можно скорее должен состояться разговор с Трампом.

«После разговора нам следует перейти к какому-то формату переговоров с русскими. И я бы хотел, чтобы Америка, Украина и русские сели за стол переговоров. … И, честно говоря, там должен быть и голос Европейского союза. Я думаю, это было бы справедливо и эффективно. Но как всё сложится? Я не знаю», — заявил глава киевского режима.

Зеленский в очередной раз подтвердил, что его офис поддерживает контакты с администрацией Дональда Трампа, но консультации носят пока общий характер.

В этой связи он пояснил, что ожидаемый приезд спецпосланника США по Украине Кита Келлога был отложен «по юридическим причинам».

Как сообщало ИА Регнум, только США и Россия могут завершить конфликт на Украине, а действующее руководство Германии не способно содействовать миру. Об этом 1 февраля заявила кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Алиса Вайдель.

Трамп и его администрация ищут и обсуждают способы убедить киевский режим провести президентские выборы в рамках перемирия с Россией.

О намерении поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, в том числе об урегулировании украинского конфликта, заявил 31 января Дональд Трамп. При этом когда именно состоится разговор, он не уточнил.

Путин 20 января подчёркивал, что Россия готова к переговорам, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие. Президент отметил, что одним из условий для переговоров должно быть заявление Киева об отказе от планов вступить в НАТО. К тому же Украина должна будет признать территориальные реалии и вывести войска с территории вернувшихся в состав РФ в 2022 году регионов.

Также президент акцентировал, что участвовать в переговорах по Украине может кто угодно, однако из-за своей нелегитимности Зеленский не может подписывать никаких договорённостей. В частности, он не может отменить свой же указ о запрете на переговоры с Россией. Тем не менее при желании из ситуации можно найти выход, добавил Путин.