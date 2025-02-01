Вашингтон, 2 февраля, 2025, 02:14 — ИА Регнум. США ввели импортные пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая. Соответствующий указ подписал американский президент Дональд Трамп, сообщил телеканал CNN.

MB298 Дональд Трамп

«Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин для Мексики, Канады и Китая, подписав соглашение в своём клубе Мар-а-Лаго в субботу, 1 февраля. Это отменяет практически беспошлинную торговлю между тремя странами, существовавшую на протяжении нескольких лет», — отметили журналисты.

Размер пошлин на товары из Мексики и Канады составит 25%, на товары из Китая — 10%.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября 2024 года Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность президента США введёт всеобъемлющие и всеохватывающие пошлины. На товары из Мексики и Канады пошлины составят 25%, из Китая — 10%. После инаугурации, подписывая свои первые указы, Трамп подтвердил, что с 1 февраля пошлины для Мексики и Канады останутся на уровне 25%.

В ответ премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в случае введения пошлин США придётся закупать ресурсы у России, Китая и Венесуэлы. Оттава рассмотрит все возможные варианты для ответа, подчёркивал глава канадского правительства.

Введение администрацией Белого дома таможенных пошлин на импорт из Канады, Китая и Мексики может привести к существенному росту цен в США на их продукцию, среди которой — нефть, продовольствие, бытовая электроника и автомобили, а также нанести ущерб всей мировой экономике, отмечали ранее американские СМИ.