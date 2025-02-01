Курск, 2 февраля, 2025, 01:57 — ИА Регнум. Совместные патрули военной полиции и МВД создали в Курской области для борьбы с мародёрством в приграничных районах. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

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«Созданы совместные патрули, которые будут следить за обстановкой в Кореневском, Глушковском, Большесолдатском районах (особенно в ночное время). Рассчитываю, что это снизит градус желания у тех, кто хочет нажиться на чужой беде», — заверил Хинштейн.

Глава региона пояснил, что патрули созданы после обращений жителей с жалобами на мародёрство.

Как сообщало ИА Регнум, направляемые командованием ВСУ в Изюм Харьковской области боевики украинской армии самовольно занимают дома местных жителей, а также занимаются мародёрством и пьянством, заявила пресс-служба российской военно-гражданской администрации региона со ссылкой на сообщения местных жителей.

Во время нападения на Курскую область украинские боевики обстреливали и грабили машины мирных жителей. Мародёрство было зафиксировано камерами беспилотников.