Суджа, Курская область, 2 февраля, 2025, 01:43 — ИА Регнум. Точных данных о количестве пострадавших в результате ракетного удара ВСУ по зданию интерната в Судже в Курской области пока нет. Об этом ночью 2 февраля сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

«Достоверной информации о числе пострадавших пока нет. В любом случае удар ракетами по интернату, где могли находиться люди, — это преступление, у которого нет прощения и нет сроков давности», — написал он в Telegram-канале.

Хинштейн подчеркнул, что нечеловеческим зверствам киевского режима не может быть оправдания.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля украинские формирования совершили очередное военное преступление — ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату для престарелых в городе Суджа Курской области, подтвердили в Минобороны России. Пуск ракет из Сумской области зафиксировали силы ПВО. Удар украинских военных по гражданскому объекту в очередной раз показал «террористическую, нечеловеческую сущность» нынешних киевских властей, подчеркнули в ведомстве.

Необходимо предавать огласке преступления и зверства, которые совершают ВСУ против мирного населения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что об этом нужно продолжать говорить, это нужно озвучивать и показывать.