Курск, 2 февраля, 2025, 01:48 — ИА Регнум. Ленинский районный суд города Курска арестовал генерального директора ООО «СИЭМИ» Виталия Синьговского по обвинению в хищении 51 млн рублей. Об этом 1 февраля сообщила объединённая пресс-служба судебной системы Курской области.

Fokusutama.com Арест

По версии следствия, Синьговский (единственный участник и гендиректор «СИЭМИ») вместе с менеджерами АО «Корпорация развития Курской области» мошенническим путём похитили не менее 51,6 млн рублей, выделенные на выполнение работ по устройству фортификационных сооружений в регионе.

По решению суда Синьговского заключили под стражу сроком до 29 марта.

Судебное постановление может быть обжаловано, поскольку не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Генеральная прокуратура России направила иск о взыскании более 3,2 млрд рублей с бывшего гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина и других фигурантов дела о строительстве оборонных сооружений в регионе. Ответчиками по иску выступают Лукин, его бывшие и нынешние заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова, а также Владислав Мартьянов, Денис Фёдоров, Максим Васильев, Юрий Бессонов, Максим Воронин, Владимир Коноплёв и Иван Уткин. В качестве ответчиков также заявлены компании «КТК Сервис», «Техимпэкс», «Торговый Дом Курск», «СИЭМИ», «Электростроймонтаж», «Яртэс Инжиниринг» и «Энергосистема». Третьими лицами в иске выступают Министерство обороны России, управление капитального строительства Курской области, Корпорация развития Курской области и региональный минстрой.