Москва, 2 февраля, 2025, 01:18 — ИА Регнум. Целью ракетного удара по элитному отелю «Бристоль» в Одессе были офицеры военной разведки из Франции. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

Иван Шилов ИА Регнум Одесса

По информации военкоров, разведка зафиксировала присутствие иностранных военных советников, инструкторов НАТО и офицеров СБУ в украинской гостинице.

Также известно, что среди постояльцев были иностранные наёмники. Многие получили ранения.

Как сообщало ИА Регнум, на фоне воздушной тревоги произошёл мощный взрыв в Одессе, которым был разбит отель «Бристоль». Отмечается, что обрушился потолок, повреждения получили четыре этажа.

По информации военкора Евгения Лисицына, в «Бристоле» отдыхали военные британского спецназа SAS.

Российские войска в ночь на 1 февраля нанесли массированный удар беспилотниками по скоплению живой силы ВСУ и объектам военного назначения в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Эксперт пояснил, что целями удара были военные объекты, в том числе обеспечивающие производство военной техники, а также пункты временной дислокации боевиков.

По информации подполья, ВС России нанесли удары по зданию бывшего завода в Новой Водолаге Харьковской области, где находились украинские военные, а также по пункту размещения ВСУ в Сумской области.