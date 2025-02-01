Рутульский район, Дагестан, 2 февраля, 2025, 01:10 — ИА Регнум. Директора одной из дагестанских школ временно отстранили от должности из-за драки между учителями. Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба администрации Рутульского района республики.

Publicdomainpictures.net Драка

Инцидент произошёл в селе Хлют. Видео конфликта с участием педагогов попало в соцсети. Для выяснения обстоятельств случившегося в школу приехал министр образования Дагестана Яхья Бучаев. Он встретился с преподавателями, обсудил вопросы управления образовательным учреждением.

«По итогам рассмотрения ситуации принято решение временно отстранить директора школы на период проведения расследования. Министерство образования детально изучит все материалы и примет окончательное решение в соответствии с установленными регламентами и требованиями», — уточнил источник в Telegram-канале.

Районная администрация выразила заинтересованность в объективном рассмотрении дела.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года в школе Дмитровского городского округа Московской области произошёл конфликт между учителем и матерью одной из учениц шестого класса, в результате которого женщины причинили друг другу различные телесные повреждения. Происшествием заинтересовались сотрудники прокуратуры, которые организовали проверку.