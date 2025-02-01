Вашингтон, 2 февраля, 2025, 00:45 — ИА Регнум. Военный вертолёт «Чёрный ястреб», который столкнулся 29 января с пассажирским самолётом авиакомпании American Airlines в небе над Вашингтоном, принадлежал авиационной бригаде, отвечающей за перевозку «высокопоставленных лиц и обеспечение непрерывности государственных операций». Об этом написала американская газета The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА Регнум МИД России сообщил о трёх погибших россиянах в авиакатастрофе в Вашингтоне

Использование вертолётов в окрестностях Вашингтона позволяет высшим военным чинам быстрее передвигаться. На момент авиакатастрофы «Чёрный ястреб» совершал тренировочный полёт.

«Смертельная авария подчеркнула риски выполнения сложных учебных миссий в перегруженном воздушном пространстве Вашингтона», — отметили авторы.

На фоне трагедии власти начали признавать, нужно ли такое «такси» в небе над Вашингтоном, особенно вблизи аэропорта Рейгана, который «пользуется дурной славой среди пилотов». Здесь очень короткие ВПП, большая загруженность и ещё ряд других отрицательных факторов.

Следствие устанавливает, почему диспетчер попросил экипаж самолёта изменить взлетно-посадочную полосу и не летел ли вертолёт слишком высоко.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января самолёт Bombardier CRJ700, на борту которого находились 64 человека, и вертолёт Black Hawk с тремя военными столкнулись в небе над Вашингтоном. Никто не выжил после падения бортов в реку.

Бывший пилот Black Hawk Дэрин Гоб объяснил катастрофу в США малым составом экипажа, добавив, что пилоты могли не увидеть пассажирский лайнер. По его словам, для безопасного полёта четыре человека должны были управлять вертолётом Black Hawk, а не три.

Среди пассажиров рейса American Airlines были бывший фигурист Александр Кирсанов, выступавший ранее в танцах на льду, Евгения Шишкова и Вадим Наумов — чемпионы мира в составе сборной России по фигурному катанию, а также советская фигуристка Инна Волянская. В США они работали тренерами.