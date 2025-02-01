Рим, 2 февраля, 2025, 00:40 — ИА Регнум. Европейские страны нуждаются в поставках российского газа, однако возобновить их будет непросто из-за подрыва «Северных потоков». Об этом 1 февраля написала итальянская газета Il Sussidiario.

ИА Регнум Российский газ в Европе

«Мы также должны иметь смелость помнить, что общее и стратегическое соглашение между Россией и Европой было бы полезно для обеих сторон. Мы сделали вид, что забыли об этом, но когда расплачиваемся по счетам, мы это понимаем», — указали в статье.

Возобновить поставки российского голубого топлива в страны ЕС будет сложно, в том числе из-за пострадавших газопроводов. К тому же остановка транзита газа через Украину сильнее навредила европейским странам и Киеву, чем Москве, признали авторы.

Как передавало ИА Регнум, 1 января Россия прекратила поставки природного газа в страны Европы через территорию Украины из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. В Еврокомиссии заявили о якобы готовности ЕС к такой ситуации. Агентство Bloomberg в свою очередь сообщило, что страны — члены ЕС на фоне холодной погоды сжигают свои запасы газа самыми быстрыми за последние семь лет темпами.

В настоящее время после прекращения транзита через Украину трубопровод «Турецкий поток», поставляющий российский газ в Турцию через Чёрное море, — единственный активный маршрут поставок из России в направлении Европы. Отправная точка газопровода — компрессорная станция «Русская» под Анапой, экспорт осуществляется через пункт «Странджа 2 — Малкочлар» на болгаро-турецкой границе. В январе 2025 года экспорт российского газа в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» увеличился до рекордного значения — 1,56 млрд куб. м.