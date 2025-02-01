Германия, 2 февраля, 2025, 00:21 — ИА Регнум. Только США и Россия могут завершить конфликт на Украине, а действующее руководство Германии не способно содействовать миру. Об этом 1 февраля заявила кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Алиса Вайдель.

Www.afd.de Алиса Вайдель

«Лично я возлагаю большие надежды на то, что США вместе с Россией смогут как можно скорее положить конец этому ужасному военному конфликту, поскольку Европа, к сожалению, уже не в состоянии этого добиться, а Германия — тем более», — уточнила она во время предвыборного мероприятия в городе Ной-Изенбург.

По словам Вайдель, в настоящее время у власти в ФРГ находятся «дилетанты», среди прочих — глава немецкого МИДа Анналена Бербок. Германия с самого начала конфликта должна была активно выступать за мир, вести переговоры с российским и украинским руководством, добавила кандидат в канцлеры.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению американского бизнесмена, главы департамента эффективности правительства США Илона Маска, партия «АдГ» является единственной надеждой ФРГ. Только эта партия сумеет спасти немецкий народ.

О намерении поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, в том числе об урегулировании украинского конфликта, заявил 31 января американский лидер Дональд Трамп. При этом когда именно состоится разговор с Путиным, он не уточнил.

Владимир Путин 20 января подчёркивал, что Россия готова к переговорам, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие. Президент отметил, что одним из условий для переговоров должно быть заявление Киева об отказе от планов вступить в НАТО. К тому же Украина должна будет признать территориальные реалии и вывести войска с территории вернувшихся в состав РФ в 2022 году регионов.