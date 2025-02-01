Каменец-Подольский, Украина, 2 февраля, 2025, 00:17 — ИА Регнум. На Украине в Каменце-Подольском отправили на фронт преподавателя университета, обманом заманив его в ТЦК (военкомат). Об этом изданию «Страна. ua» рассказал депутат Верховной рады Георгий Мазурашу.

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Как пояснил нардеп, на данный момент законодательство не предусматривает призыв в армию работников учебных заведений, которые работают на полную ставку.

Мазурашу рассказал, что военкомы обманом забрали педагога, который работает в вузе на двух с лишним ставках. Они увидели его документы и сказали, что нужно идти в военкомат, якобы ему нужна справка оттуда.

«Обманом его завели в ТЦК, обманом заставили подписать документы. После этого его отправили на комиссию, которую он прошёл за 5–7 минут. И уже на следующий день его отправили в армию, хотя он не подлежал мобилизации», — пояснил депутат Рады.

Георгий Мазурашу заверил, что готовит обращение с требованием отменить незаконное решение. Пр этом, он не исключает, что вернуть преподаватели уже не будет возможности.

Как сообщало ИА Регнум, людей с шизофренией признают пригодными к службе в ВСУ, заявил один из сотрудников ТЦК, написала «Страна. ua». Так, военкомы мобилизовали мужчину с диагнозом «параноидная шизофрения».

На Украине 18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мер мобилизации. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет. Кроме того, в ряды ВСУ по новому закону призывают граждан, считавшихся ранее негодными к воинской службе.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что проводимая Киевом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину. Следующим шагом такой политики будет призыв студентов и создание аналога гитлерюгенда, который существовал в нацистской Германии, отмечал Путин.