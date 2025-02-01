Санкт-Петербург, 1 февраля, 2025, 23:59 — ИА Регнум. Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг пригрозил пожизненно забанить болельщиков хоккейного клуба в случае повторения ситуации с нецензурной бранью на трибунах во время игр.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

Накануне хоккейный клуб СКА был оштрафован за поведение своих болельщиков во время матча против московского «Спартака» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась 30 января в Москве и завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 4:3.

По информации лиги, болельщики СКА, находившиеся на гостевой трибуне, допускали оскорбительные выкрики с использованием нецензурной лексики в адрес команды соперника. Лига также сообщила о проведении расследования в отношении поведения болельщиков «Спартака».

Ротенберг на пресс-конференции сказал, что не занет о наказании болельщиков «Спартака». При этом, болельщиков СКА тренер предупредил: если кто-то снова будет использовать нецензурную лексику на трибунах, их дисквалифицируют пожизненно.

«Многие родители готовы написать письмо на любой уровень, хоть президенту РФ, про эти вещи. Потому что мы подаём пример нашим детям, и, когда они будут приходить домой и так же матом отвечать родителям, мы получим серьёзную проблему», — сказал Ротенберг, призвав не поддаваться на провокации.

Главный тренер также заверил, что болельщиков СКА накажут, они больше не придут на матчи.

Как сообщало ИА Регнум, болельщики ярославского «Локомотива» во время игры 13 января на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле скандировали оскорбительную кричалку. Момент попал в трансляцию. Встреча закончилась победой «Локомотива» со счётом 4:3. Поклонники ярославцев после заброшенной третьей шайбы СКА защитником Александром Никишиным бурно отреагировали. Они массово начали скандировать кричалку команде из Петербурга. Болельщики железнодорожников кричали: «СКА — позор российского хоккея».

25 октября матч между «Спартаком» и СКА в Москве завершился также скандалом. Болельщики московской команды в числе прочего скандировали кричалку: «СКА — позор российского хоккея». Ротенберг выразил бурное негодование таким поведением фанатов. На послематчевой конференции он высказал претензии в адрес руководства КХЛ, настоятельно призвав следить за кричалками с трибун. По его словам, болельщики не в первый раз позволяют грубость и хамство во время игр.