Химки, Московская область, 1 февраля, 2025, 23:55 — ИА Регнум. Пассажиров международного аэропорта Шереметьево призвали к бдительности при подключении к сети WI-FI на территории воздушной гавани во избежании угрозы похищения личных данных и взлома аккаунтов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Уважаемые пассажиры, официальная сеть WI-FI в аэропорту Шереметьево называется _Sheremetyevo WI-FI. Не подключайтесь на территории Шереметьево к сетям с другими названиями», — предупредила в Telegram-канале пресс-служба авиапорта.

Отмечается, что официальная бесплатная сеть не запрашивает при подключении персональных данных пассажиров, авторизации через мессенджеры и Госуслуги. Процедура осуществляется по номеру мобильного телефона. Пользователям для подключения к официальному Wi-Fi необходимо ввести номер мобильного телефона и последние четыре цифры звонка или код из СМС.

Как сообщало ИА Регнум, 2 января в МВД России предостерегли граждан от новой схемы телефонного мошенничества. Аферисты представляются по телефону работниками управляющих компаний или медицинских учреждений и предлагают установить новое приложение для оплаты счетов за услуги ЖКХ или записи на приём к врачу. С помощью таких приложений мошенники получат удалённый доступ к устройству и похитят деньги с карт владельцев. Вредоносные файлы распространяются через фишинговые ссылки в соцсетях. Правоохранители призвали не загружать приложения, полученные через сомнительные ссылки, проверять электронные адреса сайтов, прежде чем вносить информацию о себе.