Рим, 1 февраля, 2025, 23:34 — ИА Регнум. Скандальная ситуация и кризис, связанный с разбирательствами вокруг министра обороны Украины Рустема Умерова, рискует подорвать поставки военной помощи со стороны западных союзников. Об этом написало итальянское издание L’AntiDiplomatico.

Global Look Press

В условиях обострения конфликта и угрозы развала фронта внутренняя нестабильность в Киеве может привести к тому, что и без того скудные и неэффективные военные поставки окажутся под угрозой. Это, в свою очередь, может подорвать остаточный авторитет Украины в глазах её международных партнёров, считают авторы издания.

Отмечается, что западные чиновники уже призвали Киев в срочном порядке решить проблемы в оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, украинский оборонный сектор переживает раскол в самый опасный момент, считает The Washington Post. Авторы материала указали, что скандал, связанный с Рустемом Умеровым и Агентством оборонных закупок (АОЗ), крайне опасен и грозит оставить киевский режим без поддержки со стороны Запада.

Ситуацией встревожены европейские покровители Киева, тесно работавшие с агентством, теперь им непонятно, кто в украинском ведомстве за что отвечает, говорится в статье.

Умеров стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении властью. Министр отказался продлить контракт с директором АОЗ Мариной Безруковой и уволил двух членов наблюдательного совета.

Умеров обвинил чиновников в срыве закупок оружия для ВСУ, политических играх и «сливе» информации. В октябре 2024 года стало известно, что Умеров решил уволить трёх своих заместителей и подготовил прошение об увольнении государственного секретаря ведомства. Об отставке Дмитрия Клименкова с поста замминистра обороны Украины сообщил 28 января представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.