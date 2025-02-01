Вашингтон, 1 февраля, 2025, 23:26 — ИА Регнум. Тела оставшихся двух из трёх членов экипажа военного вертолёта, врезавшегося в пассажирский самолёт в Вашингтоне, извлекли спасатели. Об этом 1 февраля сообщил телеканал CBS News.

Global Look Press

«Источник в правоохранительных органах, знакомый с ходом спасательных работ, подтвердил, что тела двух солдат были извлечены из обломков вертолёта Black Hawk, столкнувшегося с самолётом», — уточнили журналисты.

По данным источника, речь идёт о старшине Эндрю Ивсе и военном, имя которого засекретили по просьбе членов семьи.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января самолёт Bombardier CRJ700, на борту которого находились 64 человека, и вертолёт Black Hawk с тремя военными столкнулись в небе над Вашингтоном. Никто не выжил.

Бывший пилот Black Hawk Дэрин Гоб объяснил катастрофу в США малым составом экипажа, добавив, что пилоты могли не увидеть пассажирский лайнер. По его словам, для безопасного полёта четыре человека должны были управлять вертолётом Black Hawk, а не три.

Среди пассажиров рейса American Airlines были Евгения Шишкова и Вадим Наумов — чемпионы мира в составе сборной России по фигурному катанию, а также советская фигуристка Инна Волянская. В США они работали тренерами. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти находятся в контакте с Россией и помогут с транспортировкой останков погибших в авиакатастрофе.