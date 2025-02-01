Вашингтон, 1 февраля, 2025, 23:10 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп и его администрация ищут и обсуждают способы убедить киевский режим провести президентские выборы в рамках перемирия с Россией. Об этом узнало агентство Reuters.

Global Look Press

По информации издания, в Белом доме идёт активное обсуждение способов «побуждения Украины согласиться на выборы в рамках начального перемирия с Россией».

По мнению экспертов агентства, если на Украине пройдут выборы президента, победитель мог бы взять на себя согласование долгосрочной сделки с Москвой.

Как сообщало ИА Регнум, США хотят, чтобы до конца года на Украине были проведены президентские выборы, заявил спецпосланник США по Украине Кит Келлог.

Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истёк 20 мая 2024 года. В стране должны были пройти очередные выборы. Отказ от проведения голосования в Киеве объяснили военным положением. Сам Зеленский заявлял, что жители Украины якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности.

28 января президент России Владимир Путин подчеркнул, что участвовать в переговорах по Украине может кто угодно, однако из-за своей нелегитимности Зеленский не может подписывать никаких договорённостей. В частности, он не может отменить свой же указ о запрете на переговоры с Россией. Тем не менее при желании из ситуации можно найти выход, добавил Путин.

Завершение в скором времени конфликта на Украине отвечает интересам всего мира, включая и Соединённые Штаты. Такое заявление сделал 31 января спецпосланник главы Белого дома, отставной генерал-лейтенант Кит Келлог.