Елец, Липецкая область, 1 февраля, 2025, 23:02 — ИА Регнум. В населённых пунктах Липецкой области восстановили электроснабжение, нарушенное при падении отработавшей ступени ракетного комплекса. Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба регионального правительства.

Global Look Press

«Электроснабжение восстановлено в населённых пунктах, которые сегодня утром оказались без света после падения отработанной ступени авиационного ракетного комплекса», — заверили местные власти в Telegram-канале.

Инцидент произошёл в Елецком районе Липецкой области.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля часть Липецкой области осталась без света после падения отработанной ступени авиационного ракетного комплекса. В правительстве уточнили, что погибших и пострадавших в результате происшествия не было.

В 2016 году в Республике Алтай обнаружили обломки второй ступени ракеты-носителя «Протон-М», которая была запущена с Байконура 9 июня. Части ракеты упали в окрестностях села Верх-Апшуяхта Шебалинского района. Их нашли местные жители, а затем обследовали специалисты. По результатам анализов, каких-либо загрязнений в окружающей среде обломки не оставили.