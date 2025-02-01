* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 1 февраля, 2025, 22:57 — ИА Регнум. У комика Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и музыканта Андрея Макаревича (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) могли сохраниться связи в высших эшелонах власти России. Именно по этой причине их не лишили имущества в России. Такое предположение изданию NEWS.ru высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Милонов считает, что изъятие имущества у иностранных агентов не является приоритетной задачей для страны. Однако очевидно, что эти «жуки-коллаборационисты», как он их назвал, за годы своей деятельности успели заработать в России больше, чем достаточно.

«У них, вероятно, могли остаться знакомые человечки в определенных кабинетах, которые хлопочут за того же Андрея или Максима», — сказал парламентарий.

Общественный деятель и бизнесмен Андрей Ковалев считает, что лишение имущества — это длительный процесс. По его информации, некоторые иностранные агенты продолжают сдавать в аренду своё имущество в России.

На вырученные деньги они живут за границей и продолжают критиковать Россию и её руководство. По мнению Ковалёва, этого больше не должно происходить. Он считает, что все честные и неравнодушные люди должны помочь навести порядок в стране и поддержать президента.

Как сообщало ИА Регнум, после начала спецоперации Галкин уехал из России. Он неоднократно высказывался в поддержку киевского режима, а в сентябре 2022 года Министерство юстиции РФ включило его в реестр физлиц-иноагентов за получение финансирования от Украины при «осуществлении политической деятельности».

Департамент туризма и коммерческого маркетинга ОАЭ наказал юмориста за политические шутки на концертах. Галкину был назначен штраф в размере 100 тыс. дирхам (2,4 млн рублей) из-за выступления, на котором артист произнёс проукраинский лозунг. После этого комик запретил вести запись своих выступлений.

Покинувшие Россию известные шоумены, актёры и музыканты столкнулись за рубежом с целым рядом проблем. Их возможности для заработка после начала спецоперации на Украине сильно сократились.

Галкин поднял ценник на новогодний корпоратив для россиян почти в два раза до 15,7 млн рублей. Он, рассказывая про современный быт в Европе, говорил на концертах, что даже просил милостыню около супермаркета, потому что с банковскими картами возникли проблемы.

После начала спецоперации в 2022 году основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич переехал в Израиль. В сентябре того же года его внесли в список иностранных агентов. Музыкант неоднократно осуждал действия России и высказывался в поддержку действующего киевского режима.

В мае 2024 года Макаревич заявил, что желает победы Украине и «считает до неё дни». Он выразил готовность помогать ВСУ, а также пообещал дать концерт в Киеве «в первый же день победы Украины».

Суды несколько раз штрафовали Макаревича за дискредитацию российской армии, а также за отсутствие маркировки иноагента в публикациях.

Недавно в эфире государственного немецкого телеканала он заявил, что не помогает на данный момент украинской армии. Принять такое решение 71-летний Макаревич посчитал нужным из-за сына Ивана. Гитарист пояснил, что «не хочет, чтобы какая-то ракета, собранная на его деньги, например, упала на Москву и убила его сына».

В 2023 году Макаревич передал родственникам и бывшей жене Алле всю оставшуюся недвижимость в России. Он заявлял, что «никаких бизнес-интересов и никакого имущества» у него в РФ уже нет.