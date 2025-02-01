Копенгаген, 1 февраля, 2025, 22:42 — ИА Регнум. Лидер правоэкстремистской партии «Жёсткий курс» Расмус Палудан 1 февраля заявил о проведённой акции по сожжению Корана у посольства Турции в Копенгагене.

(сс) Afshad

Соответствующее видео политик разместил в соцсети Х. На кадрах видно пылающую священную книгу мусульман.

При этом Палудан отметил, что накануне акции датская полиция запретила ему проведение подобных мероприятий после убийства в Швеции Салвана Момики, ранее организовавшего сожжение Корана. Свою акцию датский политик посвятил памяти Момики.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году в Дании прошла серия акций, на которых сжигали Коран. Участники правоэкстремистской группы «Датские патриоты» несколько раз делали это возле посольств Ирака, Турции и Египта в Копенгагене. Трансляция велась с места событий в социальных сетях. После нескольких таких акций правительство Дании задумалось об ограничениях мероприятий с сожжением Корана. В декабре 2023 года датский парламент принял закон о запрете сожжения религиозных текстов, в том числе Корана.

В Швеции убили организатора акций с сожжением Корана Салвана Момику. Тело мужчины с огнестрельными ранениями нашли вечером 29 января в городе Сёдертелье. Его застрелили во время прямой трансляции, которую он вёл в TikTok. Салван Момика приехал в Швецию из Ирака в 2018 году и получил вид на жительство. В 2023 году в Стокгольме он четырежды публично сжигал Коран. Ирак требовал от Швеции экстрадиции обвиняемого. Власти Швеции, отклоняя это требование, заявили, что в Ираке Момика рискует подвергнуться пыткам.