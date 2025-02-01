Нью-Йорк, США, 1 февраля, 2025, 22:25 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций скорбит по убитым нацистами в ходе Второй мировой войны гражданам СССР. Об этом 1 февраля сообщил заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

Global Look Press

«Мы скорбим по всем жертвам нацистов, в том числе и в Советском Союзе», — прокомментировал он «РИА Новости» заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Хак добавил, что высказывания Гутерриша говорят сами за себя.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля Мария Захарова указала на некорректность слов генсека ООН о жертвах нацистов в ходе выступления в зале Генеральной Ассамблеи. По её словам, Антониу Гутерриш не упомянул среди жертв нацистов граждан СССР, которых в годы войны погибло много миллионов. Дипломат напомнила, что Международный день памяти жертв Холокоста был учреждён резолюцией Генассамблеи ООН в честь признания подвига Красной армии.

Президент Владимир Путин 27 января подчеркнул, что Россия всегда будет помнить подвиг советского народа, освободившего человечество от нацизма. Глава государства добавил, что РФ продолжит борьбу с попытками переписать правовой и моральный приговор, вынесенный нацистским преступникам и их пособникам.