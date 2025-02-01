Петрозаводск, 1 февраля, 2025, 21:39 — ИА Регнум. Власти Финляндии впали в русофобию, заявил 1 февраля глава Карелии Артур Парфенчиков.

Павел Бедняков/РИА Новости

В своём Telegram-канале он прокомментировал ситуацию с русским мальчиком, учащимся гимназии в Финляндии, которого не пустили на экскурсию с одноклассниками на атомную станцию Олкилуото из-за наличия у него российского гражданства.

«Очень жаль, что наши финские соседи настолько глубоко впали в русофобию и охоту за ведьмами, что считают 10-летнего российского ребёнка угрозой национальной безопасности. Это мало что говорит о русских — но много что говорит о современной Финляндии», — отметил глава Карелии.

Он также предложил мальчику и его семье во время следующего приезда в Россию посетить Карелию и пообещал лично провести экскурсию по ведущим промышленным предприятиям республики, включая Онежский судостроительно-судоремонтный завод или «Петрозаводскмаш».

«В гостях хорошо, а дома лучше! А насильно за рубежом мил не будешь», — добавил Парфенчиков.

Как передавало ИА Регнум, представители АЭС заявили школьнику, что не могут пустить его на экскурсию из-за «жёсткой линии корпоративной безопасности». Мать мальчика назвала абсурдным предположение о том, что ребёнок может оказаться шпионом, и заявила, что имела место дискриминация.

Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов в феврале 2024 года заявил, что в Финляндии резко изменилась атмосфера дискуссии и растёт уровень русофобии. Бывший посол Финляндии в России Антти Хелантеря в свою очередь заявлял, что связи Хельсинки и Москвы в будущем придётся выстраивать заново, а былых отношений между странами в нынешних условиях больше не будет.