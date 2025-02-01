Вашингтон, 1 февраля, 2025, 21:10 — ИА Регнум. Президент СШАДональд Трамп1 февраля заявил, что приказал нанести авиаудары по объектам в Сомали, в которых находился один из командующих террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Global Look Press

«Сегодня утром я приказал нанести точные военные авиаудары по старшему планировщику атак ИГ и другим террористам, которых он завербовал и которыми руководил в Сомали», — написал американский лидер в социальной сети Truth Social.

Ранее советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что в феврале администрация президента США намерена принять необходимые решения по Ирану.

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