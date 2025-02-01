Ессентуки, Ставропольский край, 1 февраля, 2025, 21:00 — ИА Регнум. Семь детей из Белгородской области госпитализировали в Ессентуках в состоянии средней тяжести, сообщил 1 февраля министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Ранее в Кунгуре произошло массовое отравление шаурмой. В больницу обратились 14 человек, десять из которых пришлось госпитализировать. В больнице также оказалось двое детей — 13 и 15 лет.

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