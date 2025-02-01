Санкт-Петербург, 1 февраля, 2025, 21:06 — ИА Регнум. Спасатели обнаружили тело российского фигуриста Вадима Наумова, который погиб 29 января в результате авиакатастрофы в Вашингтоне. Об этом сообщила мать спортсмена Ия Наумова.

Global Look Press

Тело жены Наумова Евгении Шишковой, погибшей в той же авиакатастрофе, было обнаружено ранее. Наумов и Шишкова — чемпионы мира 1994 года в составе сборной России.

«Вадика нашли, опознали, достали, похороны будут в Бостоне. Держимся потихонечку. [Сын Шишковой и Наумова] Максим сейчас с близкими, его там опекают две семьи. Они все очень дружили, они помогают ему, вместе опознавали тела. Я очень стараюсь держаться, но всё это очень тяжело», — сказала Наумова ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, вечером 29 января пассажирский самолёт Bombardier CRJ700 и военный вертолёт Black Hawk столкнулись в воздухе вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна рухнули в реку. На борту вертолёта, который принадлежал американским сухопутным войскам, находились трое военных США. На борту самолёта были 64 человека, из них четверо — члены экипажа.

1 февраля посольство РФ в США официально подтвердило гибель россиян в авиакатастрофе над Вашингтоном. В числе погибших — Евгения Шишкова, Вадим Наумов и бывший фигурист Александр Кирсанов, выступавший ранее в танцах на льду.

СМИ ранее сообщили, что Шишкову и Наумова похоронят на территории США. Решение принял сын погибших 23-летний фигурист Максим Наумов, который выступает за американскую сборную по фигурному катанию. Родители погибших фигуристов живут в Петербурге.