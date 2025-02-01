Москва, 1 февраля, 2025, 20:36 — ИА Регнум. От крупнейшего в мире айсберга А23а откололась глыба размером около 80 кв. км. Об этом 1 февраля сообщили в Telegram-канале Арктического и антарктического НИИ России.

Global Look Press

«Вчера от айсберга откололась большая глыба площадью около 80 кв. км, что составляет примерно 2% ледяного гиганта», — приводит пресс-служба слова главного специалиста ледовой и гидрометеорологической информации Арктического и антарктического научно-исследовательского института Полины Солощук.

Специалист отметила, что площадь А23а во время дрейфа по чистой воде сократилась почти на 11% с ноября 2023 года. По мнению учёных, откалывающиеся от айсберга куски постепенно разрушатся из-за тёплых океанических течений.

Ранее океанограф из Британской антарктической службы Эндрю Мейерс заявил, что самый большой в мире айсберг под названием A23а может столкнуться с британским островом Южная Георгия, расположенным в южной части Атлантического океана.

Площадь А23а превышает 3,6 тыс. кв. км, а толщина составляет 400 м. Кусок откололся в 1986 году от Антарктиды и начал движение на север, но быстро застрял и почти 40 лет не двигался. Возобновил свой путь он в 2020 году, со временем угодив в подводную воронку. Однако в декабре прошлого года учёные отследили, что айсберг пошёл на север.