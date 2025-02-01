Москва, 1 февраля, 2025, 20:33 — ИА Регнум. С 1 марта россияне будут платить за отопление в многоквартирных домах только в течение отопительного сезона, сообщил заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Косов.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Сейчас действуют два основных способа оплаты отопления в многоквартирных домах — в большинстве регионов граждане платят за тепло только в период его подачи по фактическим показаниям счётчиков, а в ряде субъектов РФ собственники жилья оплачивают отопление равными долями в течение года, напомнил эксперт в интервью «Прайм».

Суммарный платёж за год при любом способе подсчёта не должен отличаться. С 1 марта Минстрой планирует перенести приоритет в оплате на те месяцы, когда отопление работает.

«Россияне не смогут больше платить за тепло в домах равномерно в течение года — теперь платёжки будут приходить только в отопительный сезон. Жильцы домов увидят реальные расходы по счётчикам и начнут платить только за фактически потреблённое тепло», — сказал Косов.

Кроме того, нововведение позволит видеть в квитанциях детализированную информацию — суммы задолженности, собранные средства на ремонт, затраты на выполненные работы. По оценке Минстроя, новые правила повысят прозрачность расчётов, добавил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, в январе Госдума приняла закон, согласно которому собираемость взносов на капитальный ремонт будет увеличена с 50% до 60% для домов, которые откладывают эти средства на специальный счёт.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ранее проинформировал о повышении тарифов на ЖКХ на 12% с 1 июля. Повышение коснётся в том числе оплаты газа, электричества, водоснабжения и отопления.